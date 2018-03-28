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Paris Hilton 2 milyon dolarlık yüzüğü düşürdü

Yaşam
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Paris Hilton, The Leftovers'ın yıldızı ABD'li oyuncu Chris Zylka'nın evlenme teklif ettiği 2 milyon dolar değerindeki yüzüğü düşürdü.

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Hilton otellerinin varisi; şarkıcı, aktris, model, moda tasarımcısı Paris Hilton, Miami'de bir kulüpte dans ederken nişanlısı Chris Zylka'nın  hediye ettiği 2 milyon dolar değerindeki 20 karatlık pırlanta yüzüğünü kaybetti.

"BİR ANDA PARMAĞINDAN KAYDI"

Olayı Twitter hesabında anlatan Paris Hilton, "Yüzük o kadar ağır ve büyük ki dans ederken bir anda parmağımdan kayıp başka bir masadaki buz kovasının içine düştü. Neyse ki bir mucize eseri nişanlım yüzüğü buldu ve bana geri getirdi. Belki başkası bulsa iade etmezdi" mesajını yazdı

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