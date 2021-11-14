Paris Hilton 3 gün düğün yaptı 4 gelinlik giydi

ABD'de eğlence dünyasında ünlenen ve Hilton otel zincirinin varislerinden olan Paris Hilton (40) ile girişimci Carter Reum'un üç gün süren düğünlerinden ilk kez fotoğraf paylaşıldı.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Hilton "Küçüklüğümden beri hayal ettiğim peri masıl düğünüm gerçek oldu" dedi.

PRENSES MODELİ GİYSİSİNİ TERCİH ETTİ

Dedesi Barron Hilton'ın Los Angeles'ın lüks semti Bel Air'deki malikânesinde yapılan düğününde Paris Hilton'ın giydiği 4 gelinliğin ayrıntıları da ortaya çıktı.



Düğünde önce Oscar de la Renta tasarımı çiçek motifli bir gelinlik giyen Paris Hilton, Reum ile ilk dansı için Israilli modaevi Galia Lahav'ın prenses modeli giysisini tercih etti.

Resepsiyon için omuz boyunca çiçek işlemeleri olan çok daha kısa bir Oscar de la Renta elbisesi giyen Paris Hilton, daha sonraysa kıyafetini Pamella Roland elbisesiyle değiştirdi.

Düğünden sonra duygularını açıklayan Paris Hilton, 2 yıldır birlikte olduğu ve 11 Kasım'da nikahlandığı Carter Reum ile düğünde ağladıklarını söyledi.

Hilton, "Ağladığım an gerçek aşkımı bulduğumu biliyordum. Yüzümden akan rimeli de gözyaşları arasında temizledim" dedi.

Sana Söz 3. yeni bölüm fragmanı