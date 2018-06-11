Antalya’da bu yıl 26’ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye gelen Paris Hilton'a çok sayıda koruma ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla eşlik etti. Sosyetik yıldız kameralara öpücük yollamayı da ihmal etmedi.
Vatan'dan Abdullah Malkoç'un haberine göre; Türkiye’ye defalarca geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen 37 yaşındaki ünlü yıldız, “Artık evlenip, anne olmayı hedefliyorum. Türkiye İngilizce’de Turkey (hindi) anlamına geliyor. Bunu koyamam. Ama çocuğuma İstanbul adını verebilirim. Neden olmasın?” dedi.
Paris Hilton: Çocuğumun ismi İstanbul olabilir
Yaşam
Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye gelen Paris Hilton yaptığı açıklamada, "Çocuğumun ismi İstanbul olabilir" ifadelerini kullandı.
Antalya’da bu yıl 26’ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye gelen Paris Hilton'a çok sayıda koruma ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla eşlik etti. Sosyetik yıldız kameralara öpücük yollamayı da ihmal etmedi.