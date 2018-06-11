BÖYLE GELDİLER Paris Hilton nişanlısı Chris Zykla ile Antalya'da

Antalya’da bu yıl 26’ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye gelen Paris Hilton'a çok sayıda koruma ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla eşlik etti. Sosyetik yıldız kameralara öpücük yollamayı da ihmal etmedi.



Vatan'dan Abdullah Malkoç'un haberine göre; Türkiye’ye defalarca geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen 37 yaşındaki ünlü yıldız, “Artık evlenip, anne olmayı hedefliyorum. Türkiye İngilizce’de Turkey (hindi) anlamına geliyor. Bunu koyamam. Ama çocuğuma İstanbul adını verebilirim. Neden olmasın?” dedi.

