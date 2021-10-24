Paris Hilton düğün öncesi istediği hediye listesini duyurdu

Yazar Carter Reum ile evlilik hazırlığı yapan Paris Hilton, davetlilerden düğün hediyesi olarak neler istediğinin listesini çıkardı.

Haberler 24.10.2021 - 11:15

Paris Hilton düğün öncesi istediği hediye listesini duyurdu

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Paris Hilton düğün öncesi bir haftadır bekarlığa veda ediyor

Paris Hilton düğün öncesi bir haftadır bekarlığa veda ediyor

Oteller zinciri varisi Paris Hilton (40) Ner ne kadar düğün tarihini sır gibi saklayıp "Çok yakında..." dese de son birkaç gündür tüm ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlık günlerine veda ediyor. Hilton, kutlamalara ait fotoğrafları da takipçileriyle paylaşıyor.

EN UCUZ PARÇA 180 DOLARLIK TABAK

Nişanlısı Carter Reum (40) ile kasımda evlenmesi beklenen Hilton, davetlilerden düğün hediyesi olarak neler istediğinin listesini çıkardı. Mutfak malzemelerinden dekorasyona lüks ürünlerin olduğu listede en ucuz parça 180 dolarlık tabak.

Hilton'un Instagram'dan paylaştığı kutlama fotoğraflarından bir tanesi Hilton'un Instagram'dan paylaştığı kutlama fotoğraflarından bir tanesi

İşte o listeden bazı ürünler:

Hermes marka supla: 495 dolar
Gümüş mumluklu abajur: 1220 dolar
Ercuis marka hayvar-votka servis seti: 1845 dolar
Şampanya kovası: 860 dolar
Ayı biblosu: 370 dolar
Christofle marka bıçak: 370 dolar

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