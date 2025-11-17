Paris'in gönüllü güvercin doktoru

Yıllardır Dünya'nın önemli şehirlerinin en önemli simgeleri kuşlar. Paris, İstanbul gibi güvercinlerin yoğun olduğu semtlerde çok tanıdık bir görüntü var: ayakları ezilmiş ayak parmakları eksik güvercinler.

Güvercinlerin bu durumları yaşamalarının tek sebebi insanlar.

Bilim insanları sorunun iplik ve insan saçı gibi kalıntıların uzuvlarına dolanıp kan akışını kesmesinden kaynaklandığını söylüyor. "Tel ayak" olarak bilinen bu durum, güvercinlerin ayak parmaklarını, hatta tüm ayaklarını kaybetmesine neden olabiliyor.

Catherine Hervais her gün şehir merkezindeki meydanda yaralı güvercinleri yem yardımıyla yakalıyor, ardından makas ve cımbızla ayaklarının etrafındaki zararlı kalıntıları dikkatlice temizliyor.

Hervais. "Elbette beni etkiliyor, ama dünyayı değiştiremeyiz. Bu yüzden elimden geleni yapıyor ve elimden geldiğince yardım ediyorum." diye belirtti.