Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır?

PASKALYA BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilmektir. Paskalya Bayramı’nda İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. Günde dirilişi kutlanır.



Paskalya’nın kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

Paskalya Bayramı Mart ve Nisan aylarında kutlanmaktadır ve tarihi her yıl değişir. Genellikle Nisan ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Her yıl baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini simgeliyor.

Paskalya Bayramı kutlamalarında kiliselerde dini törenlerin yanı sıra sosyal alanlarda kültürel etkinlikler ile de kutlanır.

Paskalya Bayramı, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Paskalya Bayramı'nda evlerde özel Paskalya çöreği yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya Bayramı'nda yapılır.