Paskalya tatili ne zaman, kaç gün? Paskalya nedir, neden kutlanır?

Paskalya Bayramı; Diriliş Bayramı, Diriliş Pazarı ya da Kıyam Yortusu isimleri ile de anılır. Bu tarihte en belirgin kutlama şekli Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtasıdır. Bu tarihte kiliselerde ayinler düzenlenir. Öte yandan Doğu ve Batı kiliseleri arasında da farklılık bulunabilir. İşte, Paskalya hakkında detaylar...



PASKALYA NEDİR, NEDEN KUTLANIR?



Dünya çapında kutlanan Paskalya, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonraki dirilişini simgeler. İlkbahar ekinoksunu takip eden dolunaydan sonraki ilk paar günü kutlandığından her sene tarihi değişebilir.



Kutsal Cuma, İsa'nın çarmıha gerilerek hayatını kaybettiğini ifade eder. İki gün sonra pazar günü ise İsa'nın tekrer hayata döndüğü görülür. Buna bağlı olarak Hrisyiyanlar Paskalya Pazarı'nı kutlar.



PASKALYA TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?



Bu yıl Kutsal Cuma 18 Nisan'da, Paskalya Pazarı ise 20 Nisan'da kutlanıyor. Paskalya tatilini hesaplarken 21 Mart dikkate alınır. Buna göre bazı ülkelerde 21 Nisan resmi tatil kabul edilebildiği gibi tatil süreleri de her ülkede değişiyor. Ülke bazlı resm tatil takvimi sorgulaması yeterli olacaktır.



