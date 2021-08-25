Patlıcan musakka tarifi (Patlıcan musakka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık oyununda mücadele eden mavi ve kırmızı takımlardan patlıcan musakka yemeği yapmaları istendi. Esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği olan patlıcan musakka nasıl yapılır? İşte patlıcan musakkanın tarifi ve püf noktaları...

ntv.com.tr 25.08.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 16:39

Patlıcan musakka tarifi (Patlıcan musakka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

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MasterChef’in son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ‘Esnaf Lokantası’ menüsüyle yarıştı.

Yarışmacılardan istenen yemeklerden biri de 'Patlıcan Musakka' oldu.

PATLICAN MUSAKKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

350 gr kıyma

3 adet çarliston biber ya da köy biberi

2 adet domates (rendelenmiş ya da küçük doğranmış)

1 adet orta boy soğan

1 su bardağı sıcak su

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıcak su

PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimleyin.

Tuzlu suda 20 dakika bekletin.

Daha sonra kurulayıp kızgın yağda hafif kızartın.

Patlıcanlar kızardıktan sonra yağını çekmesi için havlu peçete üzerine çıkartın.

Uygun bir tavaya sıvı yağı ve kıymayı koyarak kavurun.

Biraz kavrulduktan sonra sonra küçük doğranmış soğanı, biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Daha sonra doğranmış sarımsağı, domatesi, salçayı ve dilediğiniz baharatları ekleyin.

Domates suyunu çekince 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Tencerenin dibine patlıcanları dizip,  üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan ekleyin.

1 su bardağı sıcak su ekleyip orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

Özleşmesi için biraz dinlendirip servis yapabilirsiniz.

PATLICAN MUSAKKANIN PÜF NOKTASI

MasterChef jüri üyelerinden şef Mehmet Yalçınkaya, musakkanın daha fazla yağ çekmesini engellemek için kızartılan patlıcanları bir süzgecin üzerine koymayı önerdi.

Bu süzgeç yardımıyla patlıcanların kaynayan suyun içine 1 saniye sokulup çıkartılması gerekiyor.

Yalçınkaya, “1 saniyeden uzun bekletmeyin ve suyun gerçekten kaynadığından emin olun” dedi.

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