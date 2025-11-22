Patnos İlçe Halk Kütüphanesi açılıyor: Son aşamaya gelindi
22.11.2025 16:16
İHA
Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin tefrişatında sona gelindi. Yapı, hizmete açılmaya hazırlanıyor.
Ağrı İl Özel İdaresi tarafından ihale ve kontrollük süreçleri yürütülen Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nde yapım ve iç dekorasyon çalışmaları tamamlanarak tefrişat aşamasına geçildi. Fiziki olarak hazır hâle gelen modern kütüphane, bölgenin eğitim ve kültürel yaşamına değer katacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.
Bodrum, zemin ve üç üst kat olmak üzere beş kattan oluşan kütüphane, aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede planlandı.
Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yapı, toplam 5 bin 780 metrekare kapalı alana sahip.
Komplekste; sürekli açık kütüphane salonu, engelli bireylere yönelik özel bölümler, yaş gruplarına göre tasarlanmış çocuk ve genç kütüphaneleri, okuma ve araştırma salonları, konferans salonu, cep sineması, derslikler, kodlama atölyesi ve oyun alanları yer alıyor.
Tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesiyle kısa süre içinde kapılarını açması bekleniyor.