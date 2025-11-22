Patnos İlçe Halk Kütüphanesi açılıyor: Son aşamaya gelindi

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından ihale ve kontrollük süreçleri yürütülen Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nde yapım ve iç dekorasyon çalışmaları tamamlanarak tefrişat aşamasına geçildi. Fiziki olarak hazır hâle gelen modern kütüphane, bölgenin eğitim ve kültürel yaşamına değer katacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Bodrum, zemin ve üç üst kat olmak üzere beş kattan oluşan kütüphane, aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede planlandı.