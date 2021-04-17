Patrick Schwarzenegger: Babam kendini terminatör sanıyor

Arnold Schwarzenegger'in günlük hayatında bir dönem canlandırdığı Terminatör karakterinin etkisinde olduğu ortaya çıktı.

17.04.2021 - 08:51

Patrick Schwarzenegger: Babam kendini terminatör sanıyor

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Terminatör filmiyle hafızlara kazınan usta aktör Arnold Schwarzenegger'in oğlu Patrick (27) babasıyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği itiraf etti. Amerikalı aktör ve model katıldığı programda "Babam en ünlü repliklerini her gün defalarca tekrarlıyor. Arkasını dönüp Terminatör'deki repliğine ithafen 'Geri geleceğim' demeden duramıyor" dedi.

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Geçtiğimiz günlünde kalbinden operasyon geçiren ve kısa sürede sağlığına kavuşan eski Kaliforniya Valisi arabada corona virüs aşısı yaptırmasıyla gündemdeydi. Schwarzenegger, aşının hayati önemine vurgu yaparak, “Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl” diye konuştu. 

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