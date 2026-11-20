Pelin Akil ikiz kızlarına GTA 6 oynatan Anıl Altan'la mesajlarını ifşa etti. "İnanamıyorum"
20.11.2026 11:31
2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
Pelin Akil, eski eşi Anıl Altan'la olan mesajlarını ifşa etti. Altan'ın ikiz kızlarıyla GTA 6 oynamasına şaşıran Akil, "Ben seninle uğraşmıyorum" derken, eski eşinin esprili yanıtı dikkat çekti.
Arka Sıradakiler, Suskunlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çember, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
40 yaşındaki Pelin Akil , son olarak eski eşi ve ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile olan mesajlarını ifşa etti.
Pelin Akil ile Anıl Altan'ın mesajları takipçilerini güldürdü.
Anıl Altan'ın tüm dünyayı kasıp kavuran GTA 6 'yı kızlarına da oynatmasına sinirlenen Akil, eski eşiyle konuşmasını “Alin ve Lina babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirmiş. Ben hala hangi deniz diye soruyorum” diyerek paylaştı.
Mesajlarda “Çocuklara GTA oynatmana inanamıyorum” diyen Akil'e eski eşi Altan “Denize girip yüzüyoruz, flamingoları kovalıyoruz. Sınırını aşan biri olursa nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar, hayata hazırlanıyorlar” diye cevap verdiği görüldü.
Pelin Akil'in devamında “Gelecek linçlere cevap verirsin. Ben uğraşamıyorum seninle” demesi ve ikili arasındaki diyalog takipçilerini güldürdü.
GTA 6, oyun dünyasının önde gelen mecralarından ve dünya basınından tam puan aldı.
Rockstar Games'in geliştirdiği açık dünya aksiyon-macera oyunu GTA 6 , 13 yıllık bekleyişin ardından oyuncularla buluştu. 2013'te piyasaya çıkan GTA 5'in devamı niteliğindeki GTA 6 tüm dünyayı kasıp kavurdu.
Oyun, başarısız bir banka soygununun ardından büyük bir komplonun ortasında kalan Lucia Caminos ve Jason Duval adlı suç ikilisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Lucia Caminos, serinin üç boyutlu evrenindeki ilk kadın ana karakter olarak yer alıyor.
Hikaye, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde ve Miami'yi temel alan Vice City şehrinde geçiyor.
“ÇOCUKLARIM İÇİN ÇOK İYİ BABA BULMUŞUM”
Öte yandan Pelin Akil, birkaç ay önce Empati programında Anıl Altan'ın babalığı ile ilgili "Çocuklarımın çok ilgili bir babaları olduğu için çok mutluyum. Ben öncelikle çocuklarım için çok iyi bir baba bulmuşum. Bundan dolayı çok mutluyum, iyi ki ondan çocuklarım var" demişti.