Arka Sıradakiler, Suskunlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çember, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

40 yaşındaki Pelin Akil , son olarak eski eşi ve ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile olan mesajlarını ifşa etti.