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Kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Pelin Batu Datça'ya yerleşiyor.



Doğum yaptığı sırada kalça kemiği kayan ve bu yüzden uzun süre baston ile yürümek zorunda kalan Pelin Batu'nun sağlığına kavuştu.



Pelin Batu çocuğunun ve kendisinin organik bir yaşama geçmesi için ailesi ile beraber Muğla’dan iki katlı bir ev satın aldı. 41 yaşındaki oyuncunun temelli olarak Datça'ya yerleşeceği iddia edildi.



Bahçesinde zeytin ağaçları da olan evde yaşamaya karar veren Batu’ya eşi Macit Bitargil de büyük destek oluyor.