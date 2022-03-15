Pelin Öztekin'in locasını bastılar

Galatasaray'ın maçını izlemek için stada giden oyuncu Pelin Öztekin, yan locadaki taraftarlarla kavga edince karakolluk oldu.

Haberler 15.03.2022 - 13:55

Pelin Öztekin'in locasını bastılar

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Oyuncu Pelin Öztekin, 23 Ocak günü oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına arkadaşlarıyla birlikte gitti.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izlediği sırada iddiaya göre yan locadan bir iş insanı, Öztekin'in arkadaşı Kerem Argüden ile "Sen nasıl Galatasaraylısın sevinmiyorsun" diyerek tartışmaya başladı.

Yan locadaki iş insanı, Öztekin ve arkadaşlarının bulunduğu locayı bastı. İki iş insanı arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Ünlü oyuncu tarafların arasına girip engel olmaya çalışsa da iddiaya göre Osman A., ünlü oyuncuya yönelik, "Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı" diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Olay yerine gelen güvenlik duruma müdahale ettikten sonra taraflar karakola götürüldü.

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