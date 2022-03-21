Pelin'in Mutfağı Ramazan ayı boyunca Star’da

Başarılı oyuncu ve sunucu Pelin Karahan, ev sahipliğini üstlendiği 'Pelin’in Mutfağı' programıyla Ramazan ayı boyunca Star ekranında izleyici ile buluşacak. Programa konuk olacak profesyonel şefler, bir yandan birbirinden lezzetli yemekler yapacak, bir yandan da çok önemli püf noktalarını paylaşacak.



Kolayca ulaşılabilen malzemeleri basit dokunuşlarla eşsiz tatlara dönüştüren şefler, en özel sırlarını bu programda açıklayacak.



Türk-Anadolu mutfağı ve dünya mutfağından birçok lezzet, Pelin’in Mutfağı’nda seyircilerin beğenisine sunulacak.

Programa konuk olacak birbirinden ünlü isimler ise yaşama ve gündeme dair hoş sohbetleri ile izleyenlerin içini ısıtacak. Kendileriyle ilgili bilinmeyenleri tüm samimiyetleriyle paylaşacak olan ünlü konuklar, sofralarınıza keyif katacak.



'Pelin’in Mutfağı', Ramazan ayı boyunca her gün Star’da!