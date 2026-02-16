Peluş oyuncaklı "Punch"ın bakıcısı konuştu. "Yalnızlık çekiyor"

Japonya'da doğumdan sonra terk edilen bebek makak maymunu "Punch'ın" bakıcısı, hayvanın yeterince yemek yiyemediğini ve yalnızlık çektiğini bildirdi.

Ulusal basındaki habere göre Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde Temmuz 2025'te doğan "Punch" isimli makak maymunu annesi tarafından terk edildi.

Punch için devreye giren hayvanat bahçesi görevlileri, bebek maymunu "yapay bakım" yaparak büyüttü ve ocakta Tokyo'da ünlü "Maymun Dağındaki" doğal ortamına salıverdi.

Yetkililer, bebek maymunların doğum sonrası ilk yılında sıklıkla annelerine sarılmaları dolayısıyla, "kaygısını hafifletmek" için bebek Punch'a havlu, battaniye ve peluş oyuncaklar sundu.

Bunlar arasında peluş orangutana sarılmayı tercih eden Punch, yeni ortamında gruba uyum sağlamak için gösterdiği çabayla hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında popüler oldu.

Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevliler, Punch'a tutunabileceği bir şey vermeyi denedi, ancak en çok sevdiği oyuncak maymun oldu" dedi.