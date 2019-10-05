Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi altıncı kez gerçekleştirildi.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Pembe Top projesi kapsamında, bu akşam oynanan Turkish Airlines Euroleague Anadolu Efes - Barcelona mücadelesinde hava atışı pembe top ile yapıldı.

Hava atışını, projesinin bu yılki gönüllü destekçisi, oyuncu Bensu Soral yaptı. Pembe Top Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için daha önce Özge Özpirinçci, Elçin Sangu, Sinem Kobal, Bergüzar Korel ve Beren Saat'in elinden havalanmıştı.

ERKEN TANININ SEMBOLÜ OLDU

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak anılan Ekim ayında gerçekleştiriliyor. Meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan projede Pempe Top meme kanserinde erken tanının sembolü haline geldi.