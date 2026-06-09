Pembe ve sarı buluştu. Adana'da kartpostallık manzara

Ailesiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden bir vatandaş, manzaranın her yıl ilgi çektiğini belirterek, "Buraya uzaktan gelenler de oluyor. Bu dönemde çok güzel bir görsel oluşuyor. Camimiz, ayçiçekleri ve zakkumlar birlikte görsel bir şölen oluşturuyor" dedi.

Bölge sakinlerinden biri ise "Burası eski Kabasakal, Memi köyü olarak biliniyor. Bahar aylarında dağlarımız rengarenk çiçek açıyor. Bu görüntüler görenleri hayran bırakıyor" diye konuştu.