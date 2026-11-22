ABD Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan uçan nesneler (UFO ) ve tanımlanamayan anormal fenomenlere (UAP) ilişkin yeni belgeleri kamuoyuna açıkladı.

20 Kasım'da yayımlanan 40 belge ve üç videodan oluşan yeni dosyalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümetin UFO araştırmalarına ilişkin kayıtlarının açıklanması yönündeki talimatı kapsamında erişime açıldı.

Mayıs 2026'da başlatılan açıklama programının sekizinci aşamasını oluşturan son yayınla birlikte kamuoyuna sunulan dosya sayısı 521'e ulaştı.

Belgeler arasında askeri sensörlerle kaydedilen görüntüler, CIA'nın 1950'li yıllardaki UFO araştırmaları ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen araştırma programlarına ait raporlar bulunuyor.

SAVAŞ GEMİSİNİN YANINDAN GEÇEN GİZEMLİ CİSİM

Yeni yayımlanan görüntüler arasında en dikkat çekici kayıtlardan biri, 2020 yılında Ortadoğu'da bir ABD askeri platformu tarafından kaydedilen 20 saniyelik video oldu.

Kızılötesi sensörlerle elde edilen görüntülerde, parlak bir nokta şeklinde görünen tanımlanamayan bir cismin savaş gemisinin yakınından geçtiği görülüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından Pentagon'un Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisine (AARO) iletilen görüntülerdeki cismin ne olduğuna ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.

Yayımlanan diğer iki video ise 2023 ve 2026 yıllarında Ortadoğu'da kaydedildi. Sırasıyla 13 ve 54 saniye uzunluğundaki görüntülerde, askeri sensörlerin tespit ettiği ve kimliği henüz belirlenemeyen cisimler yer alıyor.

1953 YILINDAN KALMA UFO RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Açıklanan belgeler arasında, ABD'li uçak üreticisi Lockheed'in ünlü mühendisi Clarence "Kelly" Johnson'ın 1953 yılında yaptığı UFO gözlemine ilişkin rapor da bulunuyor.

U-2 ve SR-71 casus uçaklarının geliştirilmesindeki rolüyle tanınan Johnson, Kaliforniya'daki çiftliğinde bulunduğu sırada gökyüzünde koyu renkli, elips biçiminde bir cisim gördüğünü bildirmişti.

Johnson'ın anlatımına göre cisim bir süre hareketsiz kaldıktan sonra batıya doğru hareket ederek gözden kayboldu. Aynı saatlerde bölgede uçuş gerçekleştiren Lockheed test ekibi de benzer bir gözlemde bulunduğunu aktardı.

Johnson, ABD Hava Kuvvetlerine ilettiği raporda uçan dairelerin var olabileceğine inandığını belirtirken, dosyada yer alan Hava Kuvvetleri kaydında olay merceksi bulut olarak sınıflandırıldı.

GİZLİ YERALTI TESİSİ PLANI BELGELERDE

Yeni dosyaların dikkat çeken bir diğer bölümü ise Pentagon tarafından finanse edilen Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) şirketinin Temmuz 2009 tarihli, 538 sayfalık raporu oldu.

Raporda, olağan dışı olduğu düşünülen malzemelerin ve biyolojik örneklerin saklanması amacıyla yüksek güvenlikli bir yeraltı tesisi kurulmasının planlandığı belirtiliyor.

Nevada eyaletinde inşa edilmesi öngörülen tesisin kalın beton duvarlara, çelik kapıya ve kamufle edilmiş girişlere sahip olması tasarlanmıştı.

Belgelerde ayrıca Utah eyaletindeki Skinwalker Ranch adlı arazide yürütülen araştırmalara ve burada yaşandığı iddia edilen sıra dışı olaylara ilişkin değerlendirmeler de bulunuyor.

Ancak söz konusu yeraltı tesisinin inşa edildiğine dair kamuoyuna açıklanmış bir kanıt bulunmuyor. Belgeler, dünya dışı kökenli materyallerin ele geçirildiğini de doğrulamıyor.

CIA'NIN 1950'Lİ YILLARDAKİ UFO ARAŞTIRMALARI

Açıklanan belgeler arasında CIA'nın 1952 yılında hazırladığı, uçan daire gözlemlerinin ulusal güvenlik açısından değerlendirilmesine ilişkin raporlar da yer aldı.

Bu belgelerde UFO ihbarlarının istihbarat faaliyetleriyle ilişkisi ve söz konusu gözlemlerin psikolojik savaş açısından olası etkileri ele alınıyor.

1950'li yıllara ait tanık anlatımları ve çizimler de yayımlanan dosyaların bir bölümünü oluşturuyor.

PENTAGON: YENİ BELGELER YAYIMLANACAK

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yeni dosyaların Tanımlanamayan Anormal Fenomen Karşılaşmalarına İlişkin Başkanlık Açıklama ve Raporlama Sistemi (PURSUE) kapsamında yayımlandığını belirtti.

Parnell, ABD Savunma Bakanlığı ve diğer federal kurumların yeni belgeler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü, dosyaların aşamalı olarak kamuoyuna açıklanmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığının bugüne kadar yayımladığı belgelerde, incelenen cisimlerin dünya dışı teknolojiye ait olduğunu ortaya koyan doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.