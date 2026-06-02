Peribacaları diyarında iğne atsan yere düşmedi. Bayram tatilinde ziyaretçi yağdı
02.06.2026 16:19
Son Güncelleme: 02.06.2026 16:30
Kapadokya, Türkiye'de kültür turizminin en önemli merkezleri arasında yer alıyor.
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Peribacaları, tüf kayalara oyulmuş kiliseleri, yer altı ve yer üstü oluşumları ve balon turları ile dünyada ve Türkiye'de kültür turizminin en önemli merkezlerinden biri konumunda yer alan Kapadokya, Kurban Bayramı tatilinde adeta tursit akınına uğradı.
Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi yeraltı şehirleri ve açık hava müzeleriyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Kapadokya'da ziyaretçi hareketliliği bayram boyunca sürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Nevşehir'de bulunan müze ve ören yerlerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplam 147 bin 571 ziyaretçi ağırlandı.
Kapadokya'da doğa, kültür ve tarih bütünleşiyor.
Bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan nokta 39 bin 194 kişiyle Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesi'ni 32 bin 639 ziyaretçiyle Paşabağları Örenyeri takip etti. Kaymaklı Yeraltı Şehri 27 bin 956 ziyaretçi ağırlarken, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni ise 22 bin 429 kişi gezdi.
Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Zelve Örenyeri 15 bin 177, Karanlık Kilise 7 bin 116, Mazi Yeraltı Şehri bin 412, Tatlarin Yeraltı Şehri 936, Gülşehir St. Jean Kilisesi 378 ve El Nazar Kilisesi ise 334 ziyaretçiyi ağırladı.