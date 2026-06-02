Peribacaları diyarında iğne atsan yere düşmedi. Bayram tatilinde ziyaretçi yağdı

Peribacaları, tüf kayalara oyulmuş kiliseleri, yer altı ve yer üstü oluşumları ve balon turları ile dünyada ve Türkiye 'de kültür turizminin en önemli merkezlerinden biri konumunda yer alan Kapadokya , Kurban Bayramı tatilinde adeta tursit akınına uğradı.

Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi yeraltı şehirleri ve açık hava müzeleriyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Kapadokya'da ziyaretçi hareketliliği bayram boyunca sürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Nevşehir'de bulunan müze ve ören yerlerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplam 147 bin 571 ziyaretçi ağırlandı.