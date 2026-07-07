Peribacaları ışıklar altında ayrı güzel. Kapadokya'da gece müzeciliğinde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya 'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdikleri yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görünür hale getirdiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Kapadokya'daki gece müzeciliğine yönelik yeni uygulama ile alakalı açıklama yapan Ersoy, "Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdiğimiz yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görünür hale getirdik" dedi.

Bakan Ersoy, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik, ışık kirliliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve kültürel mirasın özgün kimliğinin muhafazasını esas alan bu çalışmalarla, gece müzeciliği vizyonunu daha da güçlendirerek Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfedilebilir hale getirdiklerini kaydetti.