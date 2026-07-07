Peribacaları ışıklar altında ayrı güzel. Kapadokya'da gece müzeciliğinde yeni dönem
07.07.2026 11:59
Kapadokya her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasını gece saatlerine taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı da Kapadokya'yı gün batımından sonra da keşfedilebilir hale getirdiklerini duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdikleri yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görünür hale getirdiklerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından Kapadokya'daki gece müzeciliğine yönelik yeni uygulama ile alakalı açıklama yapan Ersoy, "Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdiğimiz yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görünür hale getirdik" dedi.
Bakan Ersoy, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik, ışık kirliliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve kültürel mirasın özgün kimliğinin muhafazasını esas alan bu çalışmalarla, gece müzeciliği vizyonunu daha da güçlendirerek Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfedilebilir hale getirdiklerini kaydetti.
Ersoy, yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluşturduklarını belirtti.
TOPLAM 692 AYDINLATMA ARMATÜRÜ KULLANILDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi'nde 214, Paşabağları Ören Yeri'nde 238, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 135 ve Erdemli Vadisi'nde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanıldı.
Çalışmalar, ilk etapta Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla başladı ve diğer alanlara yayıldı.
Bakanlığın son yıllarda hayata geçirdiği gece müzeciliği vizyonunun önemli halkalarından biri olan projelerde, kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı ve ışık kirliliği en aza indirildi. Projeler kapsamında kurulan ışık ve görüntü yansıtma sistemiyle Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası yeni bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturuldu.
Böylece bölgenin taşınmaz kültür varlıkları ve doğal dokusu dijital uygulamalarla desteklenerek gece saatlerinde de farklı bir deneyim sunuldu.