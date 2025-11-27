Perre Antik Kenti'nde bu yılki kazı sezonu sona erdi

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde 2025 kazı sezonu tamamlandı. Roma döneminden itibaren kesintisiz yerleşim izleri taşıyan antik kentteki 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan kazılarda, dini, ticari ve günlük yaşama ait çok sayıda buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen ve yaklaşık 5 ay süren kazılarda, 20 kişilik ekip ile 4 uzman arkeolog görev aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bu yılki kazı sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

Antik kentte "Sonsuzluk Merdiveni" olarak adlandırılan alandaki kazıların bu yıl da sürdürüldüğünü anlatan Yelken, “Kazılarımızı bu yıl 3 farklı noktada yoğunlaştırdık. 'Kutsal Alan' olarak tanımladığımız bölgede 9 yeni açma gerçekleştirdik. Daha önce 600 metre uzunluğundaki kazı hattını bu yıl 800 metreye çıkardık” dedi.