Perşembenin galibi değişmedi. Sevdiğim Sensin yine zirvede
24.04.2026 12:52
Sevdiğim Sensin dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe Star TV'de.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", dün akşam ekranlara gelen 10'uncu bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde birinci olarak zirveye yerleşti.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimlerin yer aldığı “Sevdiğim Sensin” perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizi, 23 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 10'uncu bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu.
Sevdiğim Sensin'in hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait.
SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
“Sevdiğim Sensin”in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; Dicle’nin hayata dönmesi için yalan söylemek zorunda kalan Erkan, onu Derya’nın sahte mezarına götürdü. Dicle’nin ablasının mezarında af dileyerek teselli bulduğu bölümde, hapisten çıkan Fikret’in hedefi olan Erkan; Dicle, Civan ve Nilüfer ile birlikte saldırıya uğradı. Final sahnesinde oğlunun hayatını kurtarmak isteyen İnci’nin Fikret’e, Erkan’ın öz oğlu olduğunu itiraf etmesi izleyenleri şoke etti.
11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Sevdiğim Sensin"in 11'inci bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda; Fikret’in saldırısında yaralanan Civan tedavi altına alınırken, Dicle’nin Erkan için kendini feda etmek istemesinden korkan Erkan ona tepki gösteriyor. Dicle’nin “Sana bir şey olursa ben nasıl yaşayacağım?” sözlerinin ardından ikilinin birbirine sarılması, yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.