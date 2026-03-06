Perşembenin galibi Sevdiğim Sensin. Dizinin yıldızı Aytaç Şaşmaz'dan teşekkür mesajı
06.03.2026 12:45
"Sevdiğim Sensin", yayınlanan her bölümüyle övgü dolu yorumlar almaya devam ediyor.
Perşembe akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan "Sevdiğim Sensin" dizisi, dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle zirveye yerleşti.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin" perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin", 5 Mart Perşembe akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara geldi.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu “Sevdiğim Sensin” dizisi son bölümüyle, tüm kategorilerde gün birincisi oldu.
“SEYİRCİMİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”
Dizinin Erkan Aldur'u Aytaç Şaşmaz da elde edilen başarı sonrası seyircilere teşekkür etti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından “Seyircimize sonsuz teşekkürler” paylaşımında bulundu.
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kalbi kırık olan Dicle, Erkan’dan boşanmayı kabul etti. Erkan ve Burçin’in nişan gecesinde yaptığı etkileyici konuşmasıyla dikkat çeken Dicle’nin, bölümün finalinde Erkan’a, Kadir’le evleneceğini açıklaması geceye damga vurdu.
BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINDA
"Sevdiğim Sensin" dördüncü bölümün ardından ekrana gelen ilk tanıtımda; Erkan’ın; Dicle ve Kadir’in evlilik kararına sert tepkisi dikkat çekti. Erkan’ın, Dicle’ye olan ilgisini kıskanan Burçin yeni planlar yaparken gerdanlığı bulan İnci, Dicle’yi hapse göndermekle tehdit etti. Tahir'in ise kendi çıkarları için Dicle’yi savaşa sürüklemesi yeni bölüme dair heyecanı arttırdı.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.