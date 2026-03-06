Perşembenin galibi Sevdiğim Sensin. Dizinin yıldızı Aytaç Şaşmaz'dan teşekkür mesajı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kalbi kırık olan Dicle, Erkan’dan boşanmayı kabul etti. Erkan ve Burçin’in nişan gecesinde yaptığı etkileyici konuşmasıyla dikkat çeken Dicle’nin, bölümün finalinde Erkan’a, Kadir’le evleneceğini açıklaması geceye damga vurdu.

BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINDA



"Sevdiğim Sensin" dördüncü bölümün ardından ekrana gelen ilk tanıtımda; Erkan’ın; Dicle ve Kadir’in evlilik kararına sert tepkisi dikkat çekti. Erkan’ın, Dicle’ye olan ilgisini kıskanan Burçin yeni planlar yaparken gerdanlığı bulan İnci, Dicle’yi hapse göndermekle tehdit etti. Tahir'in ise kendi çıkarları için Dicle’yi savaşa sürüklemesi yeni bölüme dair heyecanı arttırdı.