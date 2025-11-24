Pet şişeden sedir ağacıyla Guinness'e girdi

Lübnanlı Caroline Chaptini, ülkesinin milli sembolü sedir ağacını temsil eden pet şişe projesiyle rekor kırdı.

Ülkenin kuzeyindeki Emyun Belediyesi'nin, Lübnan'ın 82. bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında düzenlediği törende tanıtılan plastik sedir ağacı, resmi sertifikayla da tescillendi.

Rekortmen sedir ağacının hazırlanmasında 450 binden fazla yeşil plastik şişe kullanıldı.

10 metre yüksekliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren plastik ağaç, Lübnan'ın 10 bin 452 kilometrekarelik yüz ölçümünü de temsil ediyor.

Törende Guinness rekor sertifikasını alan Chaptini, "Daha önce Guinness'te 5 rekorum vardı. Bugün bu projeyle 6'ncı rekorumu almış oldum." dedi. Projelerinde çevre konularına ağırlık verdiğini anlatan Chaptini, aylar süren çalışmasına 6 binden fazla öğrencinin destek olduğunu ifade etti.