PETA, Hindistan'da kurtarılan ineğe Kim Kardashian'ın adını verdi

PETA, ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'a hayranlarına et ve süt ürünleri içermeyen besinleri tüketmelerini teşvik ettiğine dikkat çekerek bir teşekkür mesajı yayımladı.



PETA'nın Twitter hesabından Anneler Günü'nde yapılan paylaşımda, Hindistan'da sahibi tarafından şiddet gören ve kurum tarafından kurtarılan anne ineğe, İngilizce hali 'cow'a atıfla 'Kim Kowdashian' isminin verildiği belirtildi.



​Vegan beslenmeye ilişkin açıklamanın da yer aldığı mesajda, "PETA Hindistan, herkesten süt endüstrisindeki ineklerin ve bufaloların sömürücü, acı verici bir süreçle yapay olarak hamile bırakıldıklarını ve daha sonra yeni doğan buzağılarından ayrıldıklarını düşünmelerini istiyor. Anne ineklerin günlerce bebekleri için bağırdığını duyuyoruz. Erkek buzağılar süt üretemedikleri için genellikle terk ediliyor ya da öldürülüyor. Çoğu dişi buzağı ise anneleriyle aynı kaderi paylaşıyor: Vücutları tükenene kadar süt üretmeye zorlanıyorlar ve sonra terk ediliyorlar" denildi.

Bayramda hava nasıl olacak?

