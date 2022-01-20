Pete Davidson'ın, sevgilisi Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in şarkısı üzerinden kendisini tehdit etmesini komik bulduğu ortaya çıktı. Eski eşi Kim Kardashian ilişkisinden memnuniyetsiz olduğu bilinen Kanye West, geçtiğimiz hafta yayınlanan Easy adlı şarkısında Pete Davidson'ı hedef aldı. Ancak Page Six'e konuşan bir kaynak, 44 yaşındaki rapçinin son şarkısında "Tanrı beni o kazadan kurtardı; tam da Pete Davidson'ı pataklayabileyim diye" sözlerine yer vermesinin Pete Davidson için komik göründüğünü aktardı.DAHA DA YAKINLAŞTILARSöz konusu kaynak, "Pete bunun aşırı komik olduğunu düşünüyor" dedi.Kaynaklara göre, Kanye'nin eski eşini geri kazanabilmek için yaptıkları, Kim ve Pete çiftini daha da yakınlaştırdı.BASIN KOVALAMACASINI EĞLENCELİ BULUYORPage Six'in kaynağı ayrıca Pete'in 41 yaşındaki Kim ile ilişkisine dair medyada yer alan iddiaları da eğlenceli bulduğunu söyledi. İddiaya göre Pete, "Basının bir anda attığı her adımı bilmek istemesini" komik buluyor. Yeni Marvel dizisi Moon Knight'tan ilk fragman