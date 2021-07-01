Phylicia Rashad'a Bill Cosby tepkisi

Tecavüzle suçlanan oyuncu ve komedyen Bill Cosby'nin tahliye olmasının ardından rol arkadaşını savunan Phylicia Rashad paylaşımlarını silerek açıklama yayınladı.

01.07.2021 - 17:14

Phylicia Rashad'a Bill Cosby tepkisi

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Phylicia Rashad, Bill Cosby'nin tahliyesi sonrası rol arkadaşını destekleyen bir paylaşım yaptı.

Rashad, "Korkunç bir yanlış düzeltiliyor, bir adalet hatası düzeltiliyor!" dedi. Kısa süre sonra Rashad tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.

Daha sonra açıklama yayınlayan Rashad, "Gönderim hiçbir şekilde saldırıya uğrayan kişilerin gerçeklerine karşı duyarsız olmayı amaçlamamıştı. Şahsen, arkadaşlarımdan ve ailemden böyle bir istismarın ömür boyu kalıcı etkileri olduğunu biliyorum. En içten dileğim şifadır" diye konuştu.

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