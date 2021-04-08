Picasso'nun sevgilisinden ilham aldığı tablosu (Pencerenin Yanında Oturan Kadın) 55 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor

Pablo Picasso'nun 1932 tarihli Pencerenin Yanında Oturan Kadın (Femme Assise Près D'une Fenêtre) adlı tablosunun satışıyla ilgilenen Vanessa Fusco o dönem hakkında şöyle konuştu: 1932, Picasso için tamam ya da devam yılıydı. 50 yaşındaydı. Başarılıydı. Ünlüydü. Ancak bunun ardından başarıdan sonra ne gelecekti? Bu çığır açan sanatçı yenilik yapmaya devam edecek miydi? Yoksa sadece geçmişine ve biriktirdiği itibara mı güvenecekti?

1927'DE İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLADILAR

CNN International'ın The Art Newspaper'dan aktardığına göre Pencerenin Yanında Oturan Kadın'ın ilham kaynağı ünlü sanatçının sevgilisi Marie-Thérèse Walter. İkili 1927’de Walter 17 yaşındayken ilişkiye başlamıştı.



Picasso’nun bazı heykellerinde ve başka çizimlerinde de Walter'dan esinlendiği belirtiliyor. Fusco, tablo hakkında "Bu tabloda derin bir şehvet var..." yorumunu yaptı.



Haberde, o dönemdeki resimlerin çoğunda uzanan çıplak kadınların tasvir edildiği ancak bahsi geçen tabloda oturan uyanık bir figürün bulunduğu belirtildi.



Christie's müzayede evinde açık artırmaya çıkacak tablonun en az 55 milyon dolar (yaklaşık 450 milyon TL) civarı bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

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