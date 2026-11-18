Pınar Altuğ, Bebek'teki evini 85 milyon TL'ye sattı iddiası
18.11.2026 14:40
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 2008 yılında bu yana mutlu evlilikleri sürüyor.
Pınar Altuğ, Bebek'teki Boğaz manzaralı meşhur eviyle bir kez daha gündem oldu. 52 yaşındaki Altuğ'un dairesini dudak uçuklatan bir fiyata sattığı öne sürüldü.
"Çocuklar Duymasın" dizisinden canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ , sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Birkaç ay önce kızı Su'yu üniversite için İngiltere'ye gönderen Altuğ, bu kez eviyle gündem oldu.
Daha önce de İstanbul Bebek'teki dairesini sattığı iddialarıyla adından söz ettiren ve evini 108 milyon TL'ye sattığını yalanlayan Altuğ, "Uydurulan haberlerde bugün. Birileri evle ilgilendi ama satmadık” demişti.
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 17 yaşındaki kızları Su, oyunculuk eğitimi için Londra'da bir üniversiteye gitti.
Pınar Altuğ , bu haberden aylar sonra yine evini sattığı iddiasıyla gündeme geldi. Sabah gazetesinde, oyuncunun Bebek'te ünlü bir mekanın üst katında bulunan, deniz manzaralı apartman dairesini 85 milyon TL'ye sattığı öne sürüldü.
Kızı Su doğduktan kısa bir süre sonra bu evden taşınan Pınar Altuğ, çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yapmadı.