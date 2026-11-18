"Çocuklar Duymasın" dizisinden canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ , sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Birkaç ay önce kızı Su'yu üniversite için İngiltere'ye gönderen Altuğ, bu kez eviyle gündem oldu.

Daha önce de İstanbul Bebek'teki dairesini sattığı iddialarıyla adından söz ettiren ve evini 108 milyon TL'ye sattığını yalanlayan Altuğ, "Uydurulan haberlerde bugün. Birileri evle ilgilendi ama satmadık” demişti.