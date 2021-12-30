Pınar Altuğ, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak (Pınar Altuğ kimdir?)

Pınar Altuğ, MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık akşamı yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılarla birlikte yemek yapacak.

Peki, Pınar Altuğ kimdir?

PINAR ALTUĞ KİMDİR?



Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



EĞİTİM HAYATI

Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitiren Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

KARİYERİ



1995 yılında televizyon hayatına adım atan Altuğ, 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da henüz lise yıllarındayken başladığı mankenliğe veda etti.



2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı.



2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu.



ÖZEL HAYATI



2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve bu evliliği 3 yıl sürdü. Daha sonra 2008 yılından Yağmur Atacan ile evlendi. 27 Ocak 2009 tarihinde ise Su adını verdikleri kızları doğdu.