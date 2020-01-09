Pink: Mükemmel değiliz ama minnettarım

ABD’li şarkıcılar Pink ve Carey Hart, evliliklerinin 14’üncü yılını sosyal medyadan kutladı.



"DAĞILMIŞ EVLENDEN GELDİK"



Hart, “Bu muhteşem kadınla kurduğumuz hayattan gurur duyuyorum. Dağılmış evlerden geldik ama ilişkimiz için sıkı çalışmayı seçtik. Muazzam bir ailemiz var. Seni çok seviyorum en iyi dostum (bunu sevmediğini biliyorum) ve çocuklarımın mükemmel annesi” diye yazdı.



"GÜZEL OYNADIK, İYİYİZ"



Pink ise, geçmişten günümüze karelerini paylaşarak, “Bir sürü yıl, bir sürü saç stili... Mükemmel değiliz ama minnettarım. Ailemizi seviyorum. Güzel oynadık, iyiyiz. Seni seviyorum” notunu düştü ve ekledi: “Kimse beni senden daha fazla sinirlendiremez ama süper seksisin.”