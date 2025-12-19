Piyanist Maksim Mrvica, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

Hırvatistan doğumlu piyanist Maksim Mrvica, "Segmenti" başlıklı dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Ünlü isim, 5 Mayıs 2026'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünya çapında 57 ülkede 5 milyondan fazla albümü satılan, tüm konserlerini kapalı gişe sahneleyen sanatçı, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

MTV Müzik Ödülleri başta olmak üzere birçok prestijli uluslararası müzik yarışmasında ödül kazanan Maksim Mrvica, turneye adını veren Segmenti albümünden eserleri müzikseverler için seslendirecek.

Performanslarıyla sayısız altın ve platin plak sahibi dünyaca ünlü crossover piyanisti Mrvica; Frederic Chopin, Sergey Prokofiev ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri ile"Exodus", "Pirates of the Caribbean" ve "Game of Thrones" gibi uluslararası çapta ses getirmiş eserleri de yorumlayacak.