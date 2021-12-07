Placebo Türkiye konseri ne zaman? (Placebo konseri bilet fiyatları)

Ünlü İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Türkiye'ye geliyor. Peki, Placebo Türkiye konseri ne zaman? Placebo konseri bilet fiyatları ne kadar?

Haberler 07.12.2021 - 16:25

Placebo Türkiye konseri ne zaman? (Placebo konseri bilet fiyatları)

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Placebo'nun solisti Brian Molko anlattı

Placebo'nun solisti Brian Molko anlattı

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre Placebo, PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul'da olacak.

PLACEBO KONSERİ NE ZAMAN?

Placebo, 18 Temmuz 2022'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

PLACEBO KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

biletleri, 7 Aralık saat 14:00'de satışa çıkacak.

PLACEBO KONSERİ BİLET FİYATLARI

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing - 419,00 ₺

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing - 483,00 ₺

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated - 419,00 ₺

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated - 318,00 ₺

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