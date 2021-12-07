Placebo Türkiye konseri ne zaman? (Placebo konseri bilet fiyatları)

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre Placebo, PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul'da olacak.

PLACEBO KONSERİ NE ZAMAN?



Placebo, 18 Temmuz 2022'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.



PLACEBO KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Konser biletleri, 7 Aralık saat 14:00'de satışa çıkacak.



PLACEBO KONSERİ BİLET FİYATLARI



Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing - 419,00 ₺



Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing - 483,00 ₺



Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated - 419,00 ₺



Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated - 318,00 ₺