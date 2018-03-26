Maslak'taki Ahi Evran Caddesi, Doğuş Power Center'ın hemen yaınıdaki 42 Maslak’ta yer alan Türk Lezzet Müzesi, 81 ilin yüzlerce çeşit yerel yiyecek ve içeceklerini bir araya getiriyor. 42 Maslak'ın alt katında yer alan Türk Lezzet Müzesi adlı bu yemek katları, özellikle öğle yemeklerinde bölgedeki beyaz yakalı plaza çalışanlarına değişik alternatifler sunuyor.

Türkiye’nin en meşhur etli ekmekçisinden en köklü şekerlemecisine, Osmanlı meyhanesinden en iyi cağ kebapçısına kadar lezzet durakları ve Türkiye’nin en özgün, kaliteli ve lezzetli yemeklerinin tadılabileceği 6 bin 600 metrekare alana sahip Türk Lezzet Müzesi’nde, coğrafyamızın lezzetleri modern ve hijyenik bir anlayış ile tek bir çatı altında bir araya geldi. Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak’ın sanat, eğlence, gastronomi ve alışverişin DNA’sını değiştiren vizyoner konsept anlayışı ile beraber dünyanın en eşsiz bölgesi olan Anadolu’nun yemeklerine ve Türk Mutfağına olan tutkusunu yansıtıyor.



TÜRKİYE'NİN 4 BİR YANINDAN YEMEKLER

Türkiye’de ve hatta dünyada bir ilk olan Türk Lezzet Müzesi’nin fikri, 2015 yılında Solid Consulting sahibi Konsept Danışmanı Şef Tolga Atalay’ın katkılarıyla oluşmaya başladı.

2017 yılından itibaren Türkiye’nin en önemli yemek kültürü yazarlarından Mehmet Yaşin’in Türk yemekleri ve özgün yerel malzemeler konusundaki engin bilgisi, yerel Türk lokantalarınayakınlığı ve Türk yemek kültürü tecrübesi ile Türk Lezzet Müzesi başarılı bir anlayış ile geliştirildi. Devamında en meşhur Türk lezzet durağı lokanta ve malzeme satan markalar ile görüşmelere başlandı.



Dede Bursa Kebapçısı

MARKALAR 600 AYRI LOKANTA ZİYARETİYLE SEÇİLDİ

Türk Lezzet Müzesi’nin geleneksel olana göndermelerde bulunan çağdaş bir mimari tasarım ile yapılmış ortak alanları ise ABD+ Design Team’in sahibi İç Mimar Abdullah Burnaz’a ait.



İki yıl boyunca, 42 Maslak Pazarlama ve Satış Direktörü Zeynep Salman ve Tepe Emlak kiralama ekibi ile yürütülen araştırma ve planlama döneminin ardından 81 ilin en köklü ve en az çeyrek asırdır Türk lezzetlerine emek vermiş yöresel 600’den fazla lokanta markası tek tek yerinde ziyaret edildi, Türk Lezzet Müzesi anlatıldı, paylaşıldı.



Her yörenin kaliteli ve lezzet garantili ürünlerini satan mekanlar, bir sene boyunca aşçısından lezzetine, yemek aşkı ve heyecanından hijyen anlayışına kadar incelendi. Özenle seçilen bu lezzet markaları bir Lezzet Müzesi çatısı altında bir araya getirildi ve 2018 yılının başında 42 Maslak’ta açıldı.



Hacı Ahmet Malatya Sofrası

TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ REFERANSI OLACAK

Yöresel ev yemekleri, kebaplar, baharatlar, peynirler, zeytinyağlılar ve hamur işleri de dahil olmak üzere geleneksel mutfağımızı oluşturan lezzetlerin tamamının merkezi olmayı hedefleyen Türk Lezzet Müzesi, Türk gastronomisi üzerine uluslararası bir algı oluşturmayı hedefliyor.



Kuzucu Ali

ŞU AN 19 AYRI MEKAN VAR

Türk Lezzet Müzesi’nde halen şu mekanlar yer alıyor;

-Ali Muhiddin Hacı Bekir Şekerleme-1777

-Dede Bursa Kebapçısı-1905

-Dondurmacci-doğal dondurmacı

-Fer Bal-Ankara

-Fıstıkzade-Gaziantep baklavacısı

-Tahtakale Filibe Köfte-1993

-Hacı Ahmet Malatya Sofrası-1942

-Hayfene-1886-kuruyemiş baharat (Ucuzcular Mısır Çarşısı)

-Hünkar-1950-esnaf lokantası

-Konya’dan Ustalar-etli ekmekçi

-Lazika-çay

-Mixim Gurme-büfe

-Kuzucu Ali-Konya tandır kebap

-Rosense-gül ürünleri

-Sadabad Cağ Kebap-1972

-Şirane-1871 Osmanlı Meyhanesi,

-Taksim Tarihi Bey Kurukahvecisi-1962

-Tarihi Çinili Fırın Börekçisi-1959

-Tarihi Bizim Künefeci-1949-Antakya.



Ali Muhiddin Hacı Bekir

GECE YARISINA DEK AÇIK

Türk Lezzet Müzesi haftanın her günü sabah 10:00’dan gece 24:00’e kadar ziyaretçileri ağırlıyor. Osmanlı meyhanesi ‘Şirane 1871’her gece 02:00’ye kadar açık.



11 YENİ MEKAN DAHA AÇILIYOR



-Zengin bir Karadeniz, Ege ve çorba menüsü ile Varan Lezzet Durağı

-Midye dolmacı ve Unkapanı pilavcısı Barakam

-Adana kebabının Hasan Usta’sı Adanuna

-150 Türk peynir çeşidi ile Deli Dane Peynir

-Şarap ve zeytinyağında Türk çeşit ve lezzetlerini satışa sunacak Deli Dane Zeytinyağı ve Şarap

-Antakya’nın en iyisi Anadolu Restaurant-1970

-Mardin’in Cercis Murat Paşa Konağı’nın yaratıcısı şef Ebru Baybara’dan Zamarott-Göç Mutfağı

-Çilingir sofrası Peyderpey

-Yurdun dört bir yanından gelen 90 çeşit gazoz ile Gazozcu

-Mantı ve çibörek çeşitleri ile Makule Mantı ve Çibörek

-Lahmacun, pide ve çiğ köftede meşhur Fevkinde Lahmacun &Pide



Tahtakale Filibe Köfte

YEMEK ATÖLYESİNDE EĞİTİMLER VERİLECEK

Türk Lezzet Müzesi’ndeki Mutfak Atölyesi bir denetim ve eğitim merkezi olacak.

Dünyaca meşhur Türk/Osmanlı mutfağı şefi ve yazarı Vedat Başaran yönetimindeki Türk Lezzet Müzesi Mutfak Atölyesi Ağustos ayında açılıyor.



Konyadan Ustalar Etliekmek

DENEYİMLİ AŞÇILARDAN GENÇLERE

Peki, Türk Lezzet Müzesi Mutfak Atölyesi’nde neler olacak? Genç aşçıların Türk lezzetlerine ve orijinal tariflere odaklanmalarını ve deneyimli aşçılarımıza, unutulmaya yüz tutmuş tariflerini ve tecrübelerini genç kuşak aşçılara aktarmalarının önemi vurgulanıyor olacak. Doğru tariflere sadık kalarak yöresel lezzetlerin korunması ve tanıtılması kadar, menülerin geliştirilmesi için özel eğitim ve seminerler düzenlenecek olan Mutfak Atölyesi, özgün lezzetlerin menülere eklenmesini destekleyecek.



Sadabad Cağ Kebab (Şişi 10 lira)

BİLGİ MERKEZİ İLE TÜRK MUTFAĞINA DESTEK

Türk Lezzet Müzesi Mutfak Atölyesi’nde düzenlenecek Türk ve uluslararası üst düzey aşçı seminerleri, lezzet yarışmaları ve Türk lezzetlerinin gelişimini sağlayacak yenilikçi eğitim programları ile doğru data ve etkin bir bilgi merkezi oluşturarak Türk Mutfağı’nın gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Tarihi bizim Künefeci (Hatay)

TÜRK LEZZET MÜZESİ NEREDE?

42 Maslak, Türk Lezzet Müzesi, Ahi Evran Caddesi, No: 6 Maslak, Sarıyer

Tarihi Çinili Fırın

TÜRK LEZZET MÜZESİ TANITIM FİLMİ