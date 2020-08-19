Polenta ne demek? İtalyan lezzeti Polenta nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye'de dün akşam ilk takım oyunu oynandı. Çorbasından tatlısına kadar tam birer menü hazırlanması istenilen yarışmacılardan ana yemeğin yanına polenta yapılması istendi. Peki polenta nasıl yapılır?

MALZEMELER:





4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar, parmesan veya gravyer

YAPILIŞI:

Bir tencereye su, zerdeçal ve tuzu alıp kaynatın. Kaynayan suyun içine irmiği ekleyip yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca altını kısıp 25 dakika kadar karıştırarak pişirin. İçine peynir ve tereyağını da ekleyip ara ara karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Bir tepsinin tabanını fırın kağıdıyla kaplayıp polenta’yı tepsiye dökün. Katılaşması için 15 dakika kadar bekletip ardından dilimleyin. Ilık servis edin.

POLENTA NEDİR?

Polenta, kalın veya ince şekilde çekilmiş sarı veya beyaz mısır unundan yapılan bir yemek malzemesidir. Ayrıca İtalya'nın kuzeyi, İsviçre'nin Tessin kantonu, Fransa'nın Savoie bölgeleri orijinli bu malzemenin kaynatılması ile yapılan yemeğe de ismini vermiştir.

