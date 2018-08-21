ABD'nin California eyaleti polisi, İtalyan oyuncu ve yönetmen Asia Argento'nun bundan 5 sene önce bir otel odasında 17 yaşındaki bir gence cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik iddiaları araştırdığını açıkladı.
Polis; kadınlara yönelik baskıları ve saldırıları ifşa eden MeToo hareketinin öncülerinden İtalyan oyuncu Asia Argento'nun Jimmy Bennett'e cinsel saldırıda bulunduğunu dair bir rapora ulaşmadıklarını açıkladı. Yetkililer genç oyuncu Bennett'a ulaşmalarıyla durumun netlik kazanacağını söyledi.