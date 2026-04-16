Portekiz'de çekilen ilk Türk filmi "Portekiz Aşkı"nın vizyon tarihi belli oldu

Yurt dışında ciddi hayran kitlesine sahip oyuncu Cansu Dere , Portekizli ünlü oyuncu Diogo Morgado ve İsmail Demirci 'nin başrollerini paylaştığı "Portekiz Aşkı" (Portuguese Love) filmi için geri sayım başladı. Türkiye ile Portekiz arasında uzanan bir aşk hikayesini beyazperdeye taşıyan filmin vizyon tarihi belli oldu.

6 MAYIS'TA SİNEMALARDA

Yönetmen koltuğunda İsmail Şahin'in oturduğu, senaryosunu Murat Boyacıoğlu ve Rana Denizer'in kaleme aldığı "Portekiz Aşkı" filmi, 6 Mayıs'ta Portekiz'in yanı sıra tüm Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen aşka inancını kaybetmeyen ve geçmişini geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmak isteyen Yasemin'in hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda ise Marta Faial, Rodrigo Soares, Ines Heredia, Başak Daşman, Çağla Demir, Şerif Sezer ve Hamdi Üstünol gibi isimler rol alıyor.