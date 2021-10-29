Prens Albert: Prenses Charlene evine dönecek

Monako Kraliyet Ailesi'nde inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan ve boşanacakları iddia edilen Prens Albert ile Prenses Charlene cephesinden açıklama geldi.



63 yaşındaki Albert, People dergisine yaptığı açıklamada eşi Charlene'in önümüzdeki haftalarda evine döneceğini söyledi.



Albert, eşinin hem fiziksel sağlık hem de ruh sağlığı açısından iyi durumda olduğunu belirterek "Monako'nun ulusal gününün kutlandığı 19 Kasım'dan önce evine döneceğini belirtti. Prens Albert, Charlene'in, 13 Kasım'da konuk olacağı Dubai'deki bir fuarda kendisine eşlik etmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

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