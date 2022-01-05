Prens Albert'in çocukları ilk kez bir arada

Sansasyonel aşk hayatıyla da tanınan Monako Prensi Albert'in (63) dört çocuğunun birlikte yer aldığı fotoğraf ilk kez ortaya çıktı. ABD'li bir emlakçı olan annesi Tamara Rotolo'nun; 1991'de garsonken Fransa tatilindeyken Prens ile birlikteliğinden dünyaya gelen Jazmin Grimaldi'nin, Instagram'da 3 üvey kardeşiyle paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

EVLİLİĞİ TEKRAR GÜNDEMDE



Grimaldi'nin paylaşımı, babasının özel hayatını ve Prenses Charlene ile olan sorunlu evliliğini tekrar tartışılmasına neden oldu.

İKİ KARDEŞ VARİS KABUL EDİLMİYOR



2011'de evlendiği Prenses Charlene'den ikizleri bulunan Albert'in söz konusu diğer iki çocuğunun evlilik dışı doğmaları nedeniyle varis olamadığı biliniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ



2005’te tahta çıkmadan önce Afrikalı eski hostes Nicole Coste ile ilişkisinden 2003’de doğan Alexandre’ın babası olduğunu doğrulayan ve 2006’da yapılan bir DNA testinde ise ABD’li emlakçı Tamara Rotolo’nun 1992 doğumlu kızı Jazmine Grace’in babası olduğu ortaya çıkan Prens Albert'in, Monako Prensesi Charlene ile ile evliliğinden Jacques ve Gabriella isimli ikizleri bulunuyor.

YENİ DAVA SONRASI 10 AY ÜLKE DIŞINA GİTTİ



Monako Prensesi Charlene'nin eşi için açılan yeni bir babalık davası sonrası sadece birkaç günlüğüne gittiği Güney Afrika ziyaretinde 10 ay kalması ve ülkesine döndükten sonra Prens Albert ile bir arada görüntü vermekten kaçınması ayrılık ve boşanma iddialarının gündemde olmasına neden oluyor.

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