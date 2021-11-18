Prens Andrew kızının düğününde koltuk satmakla suçlanıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in küçük oğlu Prens Andrew’un (61) başı, cinsel saldırı suçlamasının ardından para ilişkileriyle dertte. Tecavüz suçlamaları sonrası Kraliyet Ailesi'nin kapıları kapattığı hatta Prens William’ın tehdit olarak gördüğü Andrew'ün, şaibeli para ilişkileri olduğu konuşuluyor.

KREDİYİ BANKA MÜDÜRÜNE ÖDETTİ



İddiaya göre Prens'in 2017'de lüks yaşantısını finanse etmek için bankadan aldığı 1.5 milyon Sterlin'lik krediyi, bankanın sahibi David Rowland (76) ödedi.

SARAY İLE İLİŞKİLERE ARACILIK ETTİ



Bunun karşılığında da Rowland'ı kızı Prenses Eugenie'nin 2018'deki düğününde ön sırada ağırladı. Ayrıca saray ile iş ilişkilerinde aracılık yaptı.

SORUŞTURMA İSTENİYOR



Kraliyet Ailesi düğünlerinde ön sırayı soylular ve nişan sahipleri alabiliyor. İngiliz parlamentosunda bu alışverişin sorgulanması için çağrı yapıldı. Prens'in donanmadan emeklilik maaşı 20 bin Sterlin, Kraliçe'den aldığı yıllık gelir ise 250 bin Sterlin.

Maraş'ta klip Rumları kızdırdı