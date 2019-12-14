Prens Andrew'a eski eşi Sarah Ferguson'dan destek

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, adı cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen ikinci oğlu Prens Andrew'a eski eşi Sarah Ferguson'dan destek geldi.

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Kraliçe Elizabeth skandalla gündeme gelen oğlu Prens Andrew’i&nbsp;cezalandırdı

Prens Andrew krizi sürüyor (Kutlama iptal)

Prens Andrew krizi sürüyor (Kutlama iptal)

İngiltere, Prens Andrew’in yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla çalkalanıyor.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth'in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kestiği Prens Andrew’e destek uzun süredir sessizliğini koruyan eski eşinden geldi. 

 1986'da evlenen ve Beatrice ile Eugenie adında 2 çocukları olan çift 1996'da boşandı  1986'da evlenen ve Beatrice ile Eugenie adında 2 çocukları olan çift 1996'da boşandı

"İKİ ÇOCUĞUM İÇİN DE ZOR"

Sarah Ferguson, Epstein ile ilgili suçlamaların kendilerini derinden etkilediğini ve iki çocuğu için çok zor olduğunu ifade etti. 

Ferguson, iddiaların saçmalık olduğunu öne sürerken, Andrew’un “Tanıdığı en iyi adam olduğunu” ifade etti. 10 yıl evli kalan çift 1996’da boşanmıştı.

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