Prens Andrew’un gizli kaseti çıkabilir

Prens Andrew'un, seks ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 17 yaşındayken Epstein’in kendisini Prens Andrew ile 3 kez ilişkiye zorladığını iddia eden Virginia Roberts’ın avukatı David Boies, Prens Andrew’un kayıtlarının olduğunu şu anda saklandığını ya da imha edildiğini öne sürdü.

"YAKALANACAĞINA ŞÜPHE YOK"



Epstein’in mülklerinde gizli kameralar aracılığıyla çekilen pek çok kişiye ait kasetlerin olduğunun bilindiğini söyleyen Boies, “Prens Andrew’un, Epstein’ın mülkünün odalarında ve özel alanlarında çekilen görüntülerde yakalanacağına şüphe yok” dedi.



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