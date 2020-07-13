Prens Andrew’un gizli kaseti çıkabilir

Cinsel taciz suçu nedeniyle kaldığı hapishanede 2019 yılında intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in İngiltere Prens Andrew ile ilgili gizli kasetlerinin olduğu iddia edildi.

13.07.2020 - 08:55

Prens Andrew’un gizli kaseti çıkabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Prens Andrew Maxwell'in tutuklanmasıyla ifade baskısı altında

Prens Andrew Maxwell'in tutuklanmasıyla ifade baskısı altında

Donald Trump'ın adı Jeffrey Epstein soruşturmasına karıştı

Donald Trump'ın adı Jeffrey Epstein soruşturmasına karıştı

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Prens Andrew'un, seks ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 17 yaşındayken Epstein’in kendisini Prens Andrew ile 3 kez ilişkiye zorladığını iddia eden Virginia Roberts’ın avukatı David Boies, Prens Andrew’un kayıtlarının olduğunu şu anda saklandığını ya da imha edildiğini öne sürdü.

"YAKALANACAĞINA ŞÜPHE YOK"

Epstein’in mülklerinde gizli kameralar aracılığıyla çekilen pek çok kişiye ait kasetlerin olduğunun bilindiğini söyleyen Boies, “Prens Andrew’un, Epstein’ın mülkünün odalarında ve özel alanlarında çekilen görüntülerde yakalanacağına şüphe yok” dedi.

AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...