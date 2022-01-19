Prens Andrew'un oyuncak ayı tutkusu

Gözler fahri askeri unvanlarının elinden alınmasından sonra cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak olan Prens Andrew'un üzerinde. Hakkında bir çok iddia ortaya atılan Andrew'un oyuncuk ayı koleksiyonu olduğu ortaya çıktı.

KRALİYET KORUMASI KONUŞTU



Bir dönem Kraliyet Ailesi'nin koruma timinde yer alan Paul Page, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew hakkında açıklamalarda bulundu.



Page, şimdi 61 yaşında olan Andrew'nun oyuncak ayı koleksiyonu bulunduğunu ve bu hobisi konusunda takıntılı olduğunu iddia etti.

60 CİVARI OYUNCAĞI VARDI



Paul Page "Prens 60 civarında oyuncak ayıya sahipti. Şefimizde oyuncak ayıların yataktaki konumunu gösteren bir kart vardı. Hizmetçiler, ayıları karta göre dizmezse prens bağırıp küfrediyordu. Bu karttaki oyuncak ayı sıralaması prens için çok önemliydi. Sıra istediği gibi olmazsa çılgına dönüyordu" dedi.



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