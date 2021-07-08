Prens Charles'tan test sürüşü

İngiltere Veliaht Prensi Charles (72) Galler ziyareti sırasında Llandrindod Wells kasabasında hidrojenle çalışan otomobil üreticisi olan Riversimple’ın çevre dostu Rasa modelini test etti.Prens, bilim kurgu filmlerini aratmayan tasarıma sahip ve hidrojenle çalışan, iki koltuklu bir elektrikli araç olan yeşil otomobili sürdü.



Prens Charles’ın çevreci olduğu biliniyor.

Prensin kapısı yukarıya doğru açılan araçtan indiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Söz konusu otomobilin su buharından başka bir şey yaymadığı, hafifliği, ince lastikleri ve yüksek rejeneratif frenleme özelliğiyle lastiklerden ve frenlerden gelen partikülleri en aza indirecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

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