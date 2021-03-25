Prens Ernst August'a zorunlu psikoterapi

Polise şiddet uygulayan Hannover Prensi Ernst August 10 yıl hapse çarptırıldı. Cezayı erteleyen mahkeme prensin taşınmasına ve psikoterapiye gitmesine karar verdi.

25.03.2021 - 08:29

Prens Ernst August'a zorunlu psikoterapi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Welf Hanedanı, Marienburg Kalesi yüzünden davalık oldu

Welf Hanedanı, Marienburg Kalesi yüzünden davalık oldu

Prenses Caroline: Prenses bile olsanız kadın olmak çok zor

Prenses Caroline: Prenses bile olsanız kadın olmak çok zor

Eşi Monako Prensesi Caroline’den ayrı yaşayan Hannover Prensi Ernst August Avusturya’da sarhoşken bir erkek polisi yaraladığı ve bir kadın polisi beyzbol sopasıyla tehdit ettiği için 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi. Mahkeme, August’un (67) Avusturya’da başka bir ev bulmasına ve psikoterapiye gitmesine de hükmetti.

TAŞINMA KARARINA SİNİRLENDİ

50 yıldır Avusturya’nın Gruenau kasabasında bir av köşkünde yaşadığını belirten August, taşınma kararına sinirlenirken, “Olay nedeniyle pişmanım, davacılardan özür dilerim” dedi.

"TEDAVİ GÖRDÜĞÜ SIRADA YAŞANDI"

Avrupa’nın en büyük hanedanlarından birinin başı olan Prens Ernst’in avukatları ise duruşmada, olayın prensin psikolojik tedavi gördüğü bir sırada meydana geldiğini söyledi.

Menajerimi Ara 31. yeni bölüm fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...