Prens Ernst August'a zorunlu psikoterapi

Eşi Monako Prensesi Caroline’den ayrı yaşayan Hannover Prensi Ernst August Avusturya’da sarhoşken bir erkek polisi yaraladığı ve bir kadın polisi beyzbol sopasıyla tehdit ettiği için 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi. Mahkeme, August’un (67) Avusturya’da başka bir ev bulmasına ve psikoterapiye gitmesine de hükmetti.

TAŞINMA KARARINA SİNİRLENDİ



50 yıldır Avusturya’nın Gruenau kasabasında bir av köşkünde yaşadığını belirten August, taşınma kararına sinirlenirken, “Olay nedeniyle pişmanım, davacılardan özür dilerim” dedi.

"TEDAVİ GÖRDÜĞÜ SIRADA YAŞANDI"

Avrupa’nın en büyük hanedanlarından birinin başı olan Prens Ernst’in avukatları ise duruşmada, olayın prensin psikolojik tedavi gördüğü bir sırada meydana geldiğini söyledi.

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