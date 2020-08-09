Prens Harry: Sosyal medya reformu şart

Sosyal medya şirketlerine bir eleştiri de unvanlarından vazgeçen eski İngiliz Kraliyet Prensi Harry'den geldi. Eşi Meghan Markle hakkında yapılan haberler nedeniyle İngiliz bulvar basınına dava açan Harry konu hakkında Amerikan iş dünyası dergisi Fast Company'ye konuştu.

DİJİTAL REFORM ÇAĞRISI



Harry, sosyal medya şirketlerini nefret krizi yaratmakla eleştirdi ve anlamlı bir dijital reform çağrısında bulundu.

"DEĞİŞİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Harry, eşi Meghan Markle ile sosyal medyada değişim için bir

süredir çalıştıklarını da söyledi.



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