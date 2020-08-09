Prens Harry: Sosyal medya reformu şart

İngiltere’de tahtın altıncı sıradaki varisiyken görevlerinden ve yetkilerinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile birlikte Los Angeles'a yerleşen Prens Harry, sosyal medyada reform yapılması gerektiğini savundu.

09.08.2020 - 13:40

Prens Harry: Sosyal medya reformu şart

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Sosyal medya şirketlerine bir eleştiri de unvanlarından vazgeçen eski İngiliz Kraliyet Prensi Harry'den geldi. Eşi Meghan Markle hakkında yapılan haberler nedeniyle İngiliz bulvar basınına dava açan Harry konu hakkında Amerikan iş dünyası dergisi Fast Company'ye konuştu.

DİJİTAL REFORM ÇAĞRISI

Harry, sosyal medya şirketlerini nefret krizi yaratmakla eleştirdi ve anlamlı bir dijital reform çağrısında bulundu.

"DEĞİŞİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Harry, eşi Meghan Markle ile sosyal medyada değişim için bir
süredir çalıştıklarını da söyledi.

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