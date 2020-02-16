Prens Harry ve Meghan Markle Goldman Sachs ile anlaştı

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak (Megxit) Kanada'da yeni bir hayata başlayan Prens Harry ve Meghan Markle için olası ekonomik senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Prens Harry'nin bir TV programı için Oprah Winfrey ile anlaştığı, Meghan Markle'ın ise oyunculuk kariyerine dönebilmek için Los Angeles'ta ev aradığı iddialarına bir yenisi daha eklendi.

GÖRÜŞMELER EKİMDE BAŞLADI

İngiliz basınındaki haberlere göre, Ekim 2019'da Goldman Sachs ile görüşmeye başladığı ileri sürülen ünlü çift, ABD merkezli finans deviyle 1 milyar sterlinlik bir anlaşmada el sıkıştı.

MARKA ELÇİLERİ OLABİLİRLER

Anlaşmanın içeriği gizi tutulurken, bir halkla ilişkiler yöneticisi çiftin konuşmacı ve marka elçileri olarak görev alabileceğini belirtti.

YENİ İMZALAR GELEBİLİR



İngiliz basınına göre ilk büyük anlaşmalarına imza atan çift, pek çok üst düzey firma ile görüşmeye devam ediyor.

