'Prens Harry ve Meghan Markle kitap yazacak'

Tüm yaşananların anlatılacağı kitap, ünlü çifte yakın iki gazeteci tarafından kaleme alınacak. Kitabın ana konusu çiftin, İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılması (Megxit) olacak.



İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak kendi yollarına gitmek isteyen Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile ilgili, her gün yeni bir haber gündeme düşüyor. Son olarak ünlü çiftin biyografik kitap yazacağı iddia edildi. Kitabın ana konusunun ise çiftin Kraliyet ailesinden ayrılma süreci olacağı belirtildi.



Saraydan verildiği öne sürülen bilgide kitabın adı “Ayrıntılarıyla Modern Kraliyet Ailesi: Harry ve Meghan’ın Gerçek Dünyası” olacağı iddia edildi. Kitabın ünlü çifte yakın gazeteciler tarafından yazılacağı ve bunlardan birinin Omid Scobie olacağı ileri sürüldü.

PRENS HARRY ŞAKACILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜ

