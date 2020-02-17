Prens Harry ve Meghan Markle valizlerini kendi taşıdı

Kraliyet görevlerini bırakarak özgürlükleri ilan eden Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD dönüşü valizlerini kendileri taşımaları dikkat çekti.

BGUS_1871860_024.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Prens Harry ve Meghan Markle Goldman Sachs ile anlaştı

Prens Harry ve Meghan Markle Goldman Sachs ile anlaştı

İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, kraliyetteki görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÇANTA

Bir konferans için gittikleri ABD’den Kanada’ya dönen çiftin oldukça keyifli olduğu görüldü. Eski Kraliyet çifti, uçaktan indikleri esnada valizleri kendileri taşıdı.

Markle’ın geri dönüştürülmüş, atıklardan üretilen çanta ve ayakkabı kullanması dikkat çekti. Çevreci Prada marka çantanın fiyatı 1790 dolar (11 bin lira), Rothy’s marka ayakkabıların fiyatı ise 125 dolar (756 lira).

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...