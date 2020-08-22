Prens Harry ve Meghan Markle'a gösteriş suçlaması

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıkları ile gündemi değiştiren Prens Harry ve Meghan Markle, gözlerden uzak yaşam amacına bir türlü ulaşamayacak gibi görünüyor. Çift, ne yapsa, nereye adım atsa sürekli manşetlere çıkıyor. Yaşanan son gelişme de bunun örneklerinden biri. Harry ile Meghan bu kez de gösteriş yapmakla eleştiriliyor.

YİYECEK VE GİYECEK DAĞITTILAR



Prens Harry ve Meghan Markle, geçen hafta Los Angeles'ta kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu adına ihtiyacı olan ailelere yiyecek ve giyecek dağıtırken görüntülendi.



Corona virüsten korunmak için maskelerini de eksik etmeyen çift, yardım faaliyetinde bulunurken de yanlarında götürdükleri bir fotoğrafçı onları dakika dakika görüntüledi. İşte bu durum da çiftin 'gösteriş yaptığı' iddialarına yol açtı.

Kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu adına katıldıkları bu gönüllü etkinliğe, yanlarında bir fotoğrafçıyla gittikleri için Harry ile Meghan'a yoğun eleştiri geldi.

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